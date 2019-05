Bei so viel Einsatz stellt sich – wie so oft, wenn es um die Satirepartei geht, die Frage: Wie ernst ist das jetzt gemeint? Ist das nur Humor oder doch Politik? Nico Semsrott sagt uns auf Nachfrage dazu: „Ein bisschen unfair, uns das zu fragen. Die FDP fragt ja auch niemand, ob sie ihre ‚Politik‘ ernst meinen.“ Auch in der Show fragt jemand aus dem Publikum, ob sich „Die Partei“ nun zu einer Partei mit ernsthaft politischem Anspruch entwickle. Die Antwort: „Wenn alle anderen Parteien Satire betreiben, bleibt einem ja gar nichts anderes mehr übrig, als mehr Inhalte und Positionen anzubieten.“