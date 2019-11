„Hallam ist nicht unser Guru“

Wie das?

Dezentralität war von Beginn an Teil der Identität von Extinction Rebellion. Selbst wir in Deutschland haben keinen Dachverband, jede Ortsgruppe ist völlig dezentral organisiert. Wenn sich so eine Ortsgruppe wie auch immer positioniert, dann tut sie das in eigener Verantwortung. Wichtig ist nur, dass alle die zehn Prinzipien und die drei Forderungen von XR teilen. Wir sind nicht abhängig von XR UK, das zeigt sich unter anderem darin, dass wir in ganz vielen Ländern verbreitet sind und als deutscher Ableger zum Beispiel sehr eng mit Gruppen in Indien, im Kongo oder in Hongkong verbunden sind, viel mehr als mit XR UK. Klar ist es immer schön, wenn Menschen mit einer gewissen Öffentlichkeitswirkung zu uns stoßen. Aber wir haben keinen Anführer.