Die Demonstrierenden, das waren an diesem Montag in Berlin rund 200 Menschen. Sie gehören zum deutschen Ableger der internationalen Aktivisten-Gruppe „Extinction Rebellion“. Diese hatte in London schon Ende November bei Protesten mehrere Brücken blockiert. Die Klimaaktivsten haben drei Hauptforderungen: Die Regierung soll erstens zusammen mit den Medien „die Wahrheit“ über die akute Bedrohung durch die Klimakrise und die Zerstörung unserer Ökosysteme kommunizieren. Sie sollten endlich wahrhaben, dass es so nicht weitergehen könne. Zweitens soll Deutschland bis 2025 keine Treibhausgase mehr emittieren. Und drittens soll es eine Bürgerversammlung geben, die diesen Wandel kontrolliert.