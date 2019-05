Im Vorfeld des Interviews habe ich mich informiert, wie ich die Fragen am Besten stelle: Ich solle möglichst einfache Worte verwenden und nachfragen, wenn ich etwas nicht genau verstehe. Als ich an der Tür der WG klingele, macht mir Fabian auf. Er begrüßt mich und bietet mir einen Kaffee an, den er gerade gekocht hat. Wir setzen uns zusammen an den Esszimmertisch, an dem auch einer seiner Mitbewohner sitzt. Fabian fragt, ob er Lust hat zuzuhören.