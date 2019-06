Ist die Szene gewaltbereiter geworden?

Unter Neonazis heißt es schon seit vielen Jahrzehnten, man solle sich mit Gewalttaten und Bewaffnung zurückhalten, irgendwann würde der Tag kommen, da sei man so weit. Und jetzt hat sich in der Gesellschaft so viel nach rechts verschoben, dass manche das Gefühl haben, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen. Ich weiß, dass auch über mich schon bei einer Veranstaltung gesagt wurde: Lasst gerade noch die Finger von ihm. Er ist einer der Ersten, die wir uns dann schnappen, wenn es so weit ist. So hält man die Leute ruhig, aber das kann jederzeit explodieren. Ich rechne künftig mit mehr Terror aus der rechtsradikalen Szene.