FDP-Chef Christian Lindner weiß, wie man mit knackigen Zitaten im Gespräch bleibt. Bereits mit 18 Jahren wollte er dem Fernsehzuschauer Probleme als „dornige Chancen“ verkaufen, der Satz steht mittlerweile stellvertretend für aalglatten Unternehmensberater-Sprech. Nach dem Scheitern der Jamaika-Koalitionsverhandlungen ließ er via Social Media mitteilen, „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“ und ging damit in die Opposition. Seitdem wurde es stiller um Lindner – bis jetzt. Da hat sagte er nämlich der Bild am Sonntag im Interview zu den aktuellen Schülerstreiks für die Umwelt: „Klimaschutz ist was für Profis“. Und damit auch Leute, die nicht für die Bild bezahlen wollen, seine Ansichten nachlesen können, fasst er nochmal, ganz Medienprofi, auf Twitter zusammen: