Daraufhin wurden einige, kritische Stimmen laut. Professoren der Bauhaus-Universität in Weimar veröffentlichten auf Twitter einen Brief an die Direktorin der Dessauer Stiftung, Claudia Perren. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gab zu bedenken, dass nie der Eindruck entstehen dürfe, Druck aus der rechten Szene reiche um Konzerte zu verhindern. Zuletzt erklärte Berlins Kultursenator Klaus Lederer seine Unterstützung und lud die Punkband in das Bauhaus-Archiv in Berlin ein.