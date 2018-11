Jetzt werden 20 Gästelistenplätze an Jugendliche verlost, deren Eltern AfD oder CDU wählen oder in einer der Parteien aktiv sind. Der Grund: So sollen die Kinder sehen, „was für ein ‚abstoßendes, schlimmes Konzert’ eure Muttis und Papas am liebsten verboten hätten“, so die Band. Mitmachen können alle Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt, deren Eltern aktiv bei der CDU oder der AfD sind oder eine der beiden Parteien wählen. Nachweise will die Band dafür keine – sie vertraut auf die Ehrlichkeit der Fans. Wer möchte, kann sich via Facebook-Nachricht bewerben. Bis Sonntagmittag, 12 Uhr, läuft die Zeit. Dann wird ausgelost.