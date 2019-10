„Man muss jetzt gerade zeigen, dass man sich nicht verpisst“

Er war einer von denen, die im Sommer 2018 das #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz organisiert haben. Felix Kummer, Sänger von Kraftklub und gebürtiger Chemnitzer, stellte sich klar gegen rechte Hetze. Ein knappes Jahr später bringt der 30-Jährige ein eigenes Album raus (KIOX erscheint am 11. Oktober und wird auf CD und Vinyl ausschließlich am kommenden Wochenende im Plattenladen „KIOX“ in Chemnitz zu kaufen sein). Die erste Single heißt „9010“, angelehnt an die alte Postleitzahl seiner Heimatstadt. Felix Kummer beschreibt darin, wie er als Jugendlicher von Nazis durch die Straßen gejagt wurde. Ein Gespräch über Politik, Ost und West und Rechte in Chemnitz.