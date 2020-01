Junge Australierin dokumentiert ihren Kampf gegen die Flammen

India MacDonell ist 19 Jahre alt und sie ist eine Kämpferin. Mit ihrer Familie wohnt sie in Goongerah, einer kleinen Gemeinde im Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens – also in dem Teil des Landes, in dem gerade besonders heftige Waldbrände wüten. Tausende Menschen sind auf der Flucht und lassen ihr Hab und Gut hinter sich. Auch die Einwohner*innen von Goongerah wurden von der Regierung angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Indias Mutter und Schwester taten das auch.