„Wie sicher kann eine EU sein, wenn sie die Rechte der Schwächsten nicht achtet?“

Du warst mehrmals als Seenotretter auf dem Mittelmeer. Welche Erfahrungen hast du dort mit den Grenzschützer*innen gemacht?

Ich habe mit Frontex-Beamt*innen gesprochen, die es als erfüllend empfanden, wenn sie Menschen aus Seenot retten konnten. Heute werden ihre Schiffe aber nicht mehr in die Gebiete geschickt, in denen viele Menschen auf der Flucht ertrinken. Das führt zu einer absurden Situation: Frontex ist ja zunächst mal nicht zur Seenotrettung auf dem Mittelmeer, sondern soll gegen Schlepper vorgehen und Drogen- und Waffenschmuggel verhindern. Auch damit keine Waffen in das Bürgerkriegsland Libyen gelangen. Aber dieser Grenzschutz wird jetzt nicht mehr richtig durchgeführt, weil die EU die Schiffe in den entsprechenden Gebieten nicht patrouillieren lässt. Dort, wo die Kriminellen sind, sind auch Menschen in Seenot und viele Regierungschef*innen wollen verhindern, sie mit europäischen Schiffen zu retten, die die Geretteten dann nach Europa bringen müssten.