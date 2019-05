Was auch zugenommen hat, sind die Anfragen rund um den Brexit: Allein von Januar bis März 2019 haben sich 1300 Mal Menschen mit Brexit-Fragen an das EDCC gewendet, so viele wie im gesamten Jahr 2018. Dabei fragen nicht nur Britinnen und Briten an: „Viele Leute machen sich Sorgen darum, ob sie jetzt noch in den Urlaub fahren können, oder um ihre Kinder, die gerade zum Auslandssemester dort sind. Auch Haustiere sind ein überraschend großes Thema“, sagt Thomas. Generell steige die Anfragen auch abhängig davon, wie stark ein Thema gerade in den Medien auftaucht: „Man merkt immer, wenn gestern Abend zum Beispiel ein Themenschwerpunkt auf Arte gelaufen ist.“