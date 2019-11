„Je dunkler die Haut, desto voreingenommener gehen die Menschen mit dir um“

jetzt: Was nervt dich am „Halbe Katoffl“-Dasein in Deutschland am meisten?

Frank Joung: Mittlerweile hab ich mich arrangiert und bin im Reinen mit mir. Aber früher als Jugendlicher gab es viele Situationen, in denen ich mir nicht sicher war: Passiert mir das jetzt, weil ich asiatisch aussehe oder einfach, weil ich mich doof angestellt habe? Zum Beispiel, wenn ich in einen teureren Laden gegangen bin und alle geguckt haben, ob ich nicht gerade was klaue.