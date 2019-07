Am Samstag gingen in ganz Deutschland Menschen für Seenotrettung auf die Straße

Tausende Menschen haben in ganz Deutschland am Samstag für eine Aufnahme von aus Seenot geretteten Geflüchteten demonstriert. Die Kundgebungen sind eine Reaktion auf die Geschichte der Sea Watch 3, die zwei Wochen lang auf dem Mittelmeer auf einen sicheren Hafen wartete, bis Kapitänin Carola Rackete das Schiff vor einer Woche schließlich unerlaubt in den Hafen von Lampedusa steuerte. Momentan nun treibt das Sea-Eye-Schiff Alan Kurdi vor Lampedusa, an Bord 65 Geflüchtete, die die deutsche Hilfsorganisation aus Seenot gerettet hat. Italiens Innenminister Matteo Salvini betont, dass das Schiff nicht in Italien anlegen dürfe. Selbst dann nicht, wenn die Geflüchteten später auf andere Staaten verteilt würden.