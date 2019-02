Seit Wochen streiken jeden Freitag Tausende Schüler für eine bessere Klimapolitik. Reagiert haben Politiker bisher aber wenig bis gar nicht. Das soll sich nun ändern, zumindest in Bayern. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber plant zwei Klimakonferenzen, in denen er mit den Schülern in ein persönliches Gespräch treten und sich ihr Anliegen anhören möchte. Dem Bayerischen Rundfunk sagt er: „Das ausdauernde und sichtbare Engagement der jungen Menschen auf Bayerns Straßen spricht eine deutliche Sprache.“