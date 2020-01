„Fridays gegen Altersarmut“ wird von Rechten unterwandert

Man kann das Ganze allerdings auch so sehen: Selbst wenn FgA eine Gegenbewegung zu „Fridays for Future“ sein will, ist das eigentlich nur ein Beweis dafür, wie relevant die Klimastreiks mittlerweile sind. Freundlich ausgedrückt: Wer 2020 eine Protestbewegung ins Leben rufen will, der kommt nicht daran vorbei, damit auf die erfolgreichste Protestbewegung, die es aktuell gibt, Bezug zu nehmen. Weniger freundlich ausgedrückt: Die FgA-Gründer*innen hatten leider keine eigene Idee, also haben sie die erfolgreichste Protestbewegung, die es aktuell gibt, einfach kopiert. Den Namen, das Logo, die Protestform. Ganz schön unkreativ. Und auch ganz schön unlogisch. Weil es nämlich suggeriert, dass man sich freitags ab sofort entscheiden muss, ob man für Klimaschutz oder gegen Altersarmut ist. Denn wer Äpfel liebt, kann nicht gleichzeitig faule Birnen nicht mögen, schon klar!