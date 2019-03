jetzt: Heute findet der globale „Fridays for Future“-Klimastreik statt. Was habt ihr konkret in Deutschland vor?

Linus: In Deutschland ist geplant, dezentral in den über 250 Ortsgruppen zu streiken. Wir machen auch ganz klar, dass das nicht unser letzter Streik sein wird: Das ist nicht unsere letzte Party und dann hören wir auf. Wir werden weitermachen, solange die Klimapolitik so desaströs ist wie im Moment. Zum Beispiel streiken wir vor der Europawahl am 24. Mai.