„In Auschwitz werden Dimensionen sichtbar, die sprachlos machen“

Gerade im Winter gab es Momente, in denen ich sehr nachdenklich und demütig wurde. Ich war zum ersten Mal von Zuhause weg, meine Freunde haben sich nicht so häufig gemeldet, wie ich wollte und dazu war es noch dunkel und kalt. Wenn ich dann aber auf der ‚Judenrampe‘ stand, also dort wo selektiert wurde, habe ich meine Alltagsleiden relativiert. Mir wurde bewusst, dass meine Situation nicht so schlimm war. Ich trug eine Daunenjacke und konnte gleich wieder rein gehen, ich hatte genug zu Essen. Dieses Relativieren meiner kleinen Probleme habe ich nach diesem Jahr mit in meinen Alltag genommen. Auch jetzt rufe ich mir noch in Erinnerung, dass es mir eigentlich gar nicht so schlecht gehen kann. Mich hat die Zeit dankbar werden lassen für das, was ich habe.