Seit 2016, also einige Monate nach Ankunft der ersten Geflüchteten in Deutschland, sitzen vermehrt Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak und auch aus afrikanischen Ländern in deutschen Gefängnissen. Das Gefängnis, in dem Gano inhaftiert ist, liegt in dem kleinen, verschlafenen Städtchen Ebrach, gelegen zwischen Würzburg und Bamberg. 1800 Einwohner leben hier, drei Gaststätten gibt es und am Ortsausgang einen kleinen Campingplatz. Die Bahnstrecke in die nächste Großstadt ist schon lange stillgelegt und abgebaut. Fränkisches Idyll.