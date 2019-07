„Die Gefahr einer Masseninvasion aus Afrika ist ein Mythos“

Sich zu solidarisieren und Änderungen zu fordern alleine reicht ja nicht. Was muss jetzt konkret passieren?

Wir müssen drei Dinge kombinieren: Wir müssen Menschen vor dem Ertrinken retten, gleichzeitig erfolgreich mit Herkunfts- und Transitländern über Rückführungen verhandeln und zudem die Möglichkeit haben, schnell zu entscheiden, welche der Geretteten Schutz in Europa brauchen und welche nicht. Wenn das nicht gelingt, werden immer mehr Regierungen in der EU der Politik von Matteo Salvini folgen. In Spanien wird heute offen über Geldstrafen für Seenotretter debattiert, im Parlament in den Niederlanden wurde gerade über Bestrafung von Seenotrettern diskutiert. Das erhöht den Druck auf Berlin. In dieser Frage hängt wirklich sehr viel davon ab, was die deutsche Regierung machen wird.