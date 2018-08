Darauf hat die Polizei Sachsen auch reagiert*.

Ja, die Polizei Sachsen hat getwittert, dass sie den Schutz gefährderter Objekte in die Einsatzplanung miteinbezieht. Davon haben wir aber noch nichts mitbekommen. Und wir werden auch nichts mitbekommen. Wenn heute Nachmittag in Dresden tatsächlich was los ist, wird vielleicht eine Streife vorbeifahren. Aber mehr nicht. Wir haben jedenfalls Vorkehrungen getroffen. Wir haben alles verriegelt und verrammelt, damit man nicht reinkommt ins Haus, aber wir sind in der Nähe, damit wir dokumentieren können, was passiert.