Bei der Wahl am Sonntag wird auch über die Landesverfassung entschieden. Welcher Artikel nicht verändert wird: Artikel 74, der Entmündigten oder Menschen mit „geistigen Gebrechen“ das Stimmrecht entzieht.

Ich finde es natürlich schade, dass an Artikel 74 nichts geändert wird. Der Bund hat aber schon zugesagt, dass er sich bei dem Thema bewegen will. So was ist ja immer ein Symbol. Menschen mit Behinderung in Vollbetreuung, die nicht wählen dürfen, das sind in Hessen „nur“ 7000 Menschen. Wie soll ich sagen – mir geht es da nicht um die Stimmen – mir geht es um’s Prinzip. Wenn man in einer Zeit lebt, in der Menschen gar nicht zur Wahl gehen oder für menschenverachtende Parteien stimmen, dann kann man doch nicht sagen: „Wir sprechen jemandem das Wahlrecht ab, weil wir glauben, der checkt es nicht.“ Heute noch irgendeine Gruppe vom Wahlrecht auszuschließen ist nicht zeitgemäß und auch nicht im Sinne eines Inklusionsgedankens. Aber andererseits muss ja auch noch was für mich zu tun bleiben, falls ich es in den Landtag schaffe.