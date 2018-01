Sven Holländer, 21, Soldat

„Ich bin Beamter und kenne somit persönlich nur die Situation, dass Männer und Frauen in der gleichen Position das Gleiche verdienen. Das sollte auch generell so sein: Gleiche Arbeit muss gleich bezahlt werden. Das Gehalt sollte sich an der Leistung orientieren und, wenn diese bei den weiblichen Kolleginnen vorhanden ist, wieso sollten sie dann weniger bekommen?

Das Transparenzgesetz bringt da nicht viel. Dann weiß man zwar, was der Kollege verdient und kann dann klagen, aber das dauert ewig. Ich finde, da sollte was von den Arbeitgebern kommen und nicht von den Arbeitnehmern. Da müssen die dann einfach so fair sein. Aber wenn die Arbeitgeber von alleine nichts unternehmen, muss dann wohl der Gesetzgeber wie in Island einschreiten. Und ich denke auch, dass das die meisten Männer in Deutschland das so sehen."