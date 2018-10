Dass sich der Weltkonzern der Forderung „Fuck Off Google“ beugen würde, hat die Aktivistinnen wohl selbst überrascht. Am Mittwoch hat Google das Ende seiner Pläne zur Einrichtung einer Start-Up-Schmiede namens „Google-Campus“ in der Kreuzberger Ohlauer Straße verkündet. Spontan fanden sich daraufhin am Mittwochabend 30 bis 40 Aktivistinnen am geplanten Standort ein, um gemeinsam mit Sekt ihren Erfolg zu feiern.