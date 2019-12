„Es nervt, dass viele Leute einen gleich für einen Faschisten halten“

„Ich wähle eigentlich schon immer konservativ, dieses mal auch. Aber so einen deutlichen Sieg hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich habe vor zwei Jahren für remain gestimmt, aber ich finde, wir müssen jetzt das Referendum respektieren und das, was in dieser demokratischen Abstimmung herausgekommen ist, akzeptieren. Ein No-Deal-Brexit wäre eine Katastrophe gewesen. Aber Boris Johnson scheint nun einen guten Deal zu haben und hoffentlich bekommen wir so das Beste aus beiden Welten: eine enge Zusammenarbeit mit der EU, aber ein unabhängigeres Großbritannien. Ich denke, Boris Johnson wird sich politisch immer mehr in die Mitte bewegen. Jetzt, wo er so eine große Mehrheit hat, wird er die rechten Stimmen in seinem Umfeld loswerden und ein Parlament aufbauen, dass alle konservativen Stimmen im Land vereint. Die Vergleiche zwischen ihm und Donald Trump finde ich sehr unpassend. Boris hat schon als Bürgermeister von London gezeigt, dass er ein guter Politiker ist. Klar ist er manchmal etwas aggressiver, vergreift sich im Ton, aber er kann auch sehr charmant sein und ist auf jeden Fall nicht so beratungsresistent wir Trump. Labour muss sich wirklich komplett neu aufstellen, um wieder ihre Stammwählerschaft zu erreichen. Wenn die Tories nun wirklich wieder mehr in die politische Mitte drängen, wird es schwer für diese Partei. Es gibt für mich nur ein Szenario, in dem ich jemals Labour wählen werde: Wenn die Conservatives politisch nach rechts abdriften und sich Labour gleichzeitig in Richtung Mitte bewegt.“