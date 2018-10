„Ich bin auf dem Land bei Würzburg aufgewachsen und wir hatten einen großen Garten. Damals war ich zwangsweise viel in der Natur, aber ich glaube, das hat mein Umweltbewusstsein geprägt. In der Schule musste ich dann mal eine Seminararbeit über den Zusammenhang von Menschenwürde und Umweltschutz schreiben und da ist mir einmal mehr bewusst geworden, was für eine enorme Verantwortung wir gegenüber der Umwelt tragen. Ich war damals regelrecht geschockt, dass wir so offensiv unsere Lebensgrundlage zerstören.