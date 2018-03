Grünen-Politikerin entlarvt mit Rede im Bundestag die AfD

Damit ist die Debatte zunächst vom Tisch. Man könnte der AfD unterstellen, dass sie einfach nur diese kurze Aufmerksamkeit wollte und dass ihr tatsächlich nichts an den Fakten liegt. Und ohne Abgeordnete wie Luise Amtsberg, die diese diese Provokationsmasche immer wieder mit solchen Reden auseinandernehmen, wäre sie vielleicht sogar aufgegangen. Am Ende bleibt aber der Satz der Grünen-Politikerin hängen, der stärker nachklingt als alle Polemik um Migration und Einwanderung: „Diese Welt, die Sie in Ihrem Antrag beschreiben, die existiert zum Glück nur in Ihrem beschränkten Weltbild und ich bin froh, dass ich im einem Land lebe, wo das mehrheitlich nicht geteilt wird.“