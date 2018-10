Wer im deutschsprachigen Raum schon mal auf einer Demo war, die von eher linken Gruppen organisiert wurde, hatte womöglich erst mal ein Verständnisproblem. „Lass’ uns mal am Lauti treffen!“ – „Hast du dein Transpi dabei?“ – „Von welcher Ini kommt ihr eigentlich?“ Äh, ja. Dagegen ist „Hambi“, wie der Hambacher Forst von seinen Unterstützerinnen und Unterstützern liebevoll bezeichnet wird, fast schon reif für den Duden, so oft hat man das Wort in den vergangenen Wochen gehört. Auch bei der großen #unteilbar-Demo am Samstag in Berlin, wo eine Viertelmillion Menschen für Weltoffenheit und Toleranz protestierte, war „Lauti“ ein fester Begriff.