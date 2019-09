Kann ein rassistisches Video ein Scherz sein?

Die Firma distanziert sich auf ihrer Website klar von dem Video: „Derzeit kursiert in den Social-Media-Kanälen ein Video mit diskriminierenden Aussagen in Bezug auf einen unserer Mitarbeiter. Wir distanzieren uns in aller Form von den Inhalten dieses Videos. Wir verurteilen das Erstellen sowie die Verbreitung der im Video gezeigten Inhalte. Das Video gibt in keiner Weise die Unternehmenskultur wieder, die in unserem Unternehmen seit Unternehmensgründung gelebt wird.“