Die Polizei hat am Dienstag deutschlandweit mehrere Wohnungen und Büros von Greenpeace-Aktivisten durchsucht. Hintergrund ist eine Protestaktion der Umweltschutzorganisation in Berlin im vergangenen Juni. Greenpeace hatte die Straßen rund um die Siegessäule in Berlin in etwa 3500 Liter hellgelbe, aber immerhin umweltfreundliche Farbe getaucht. So sollte eine riesige Sonne rund um die Siegessäule entstehen – ein Statement für einen raschen Ausstieg aus der Kohleenergie.