Auch heute wird Martin immer wieder angefeindet. „Am Anfang wollte ich als No-Legida-Gründer nicht öffentlich sein, aber irgendwann kam mein Name dann doch raus. Kurze Zeit später war mein Auto komplett zerkratzt. Kann ein Zufall sein, ist aber eher unwahrscheinlich“, sagt Martin. Sein Name taucht immer wieder in rechten Foren auf, er bekommt Drohmails und vereinzelt Anrufe, auch heute noch ab und zu. „Ich kann das aber ganz gut wegdrücken, ich lass das nicht so an mich ran.“ Er weiß, dass die politische Arbeit zu wichtig ist, um sich einschüchtern zu lassen. Denn er kennt seine Heimat zu gut. „Ich glaube, dass in Sachsen sehr viele links eingestellte Menschen bei Familienfeiern ein Problem haben. Aktivismus fängt für mich schon damit an, rassistische Kommentare nicht stehen zu lassen, sondern aufzustehen und was zu sagen.“