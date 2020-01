Haben Oma und Opa wirklich nichts gewusst?

Mein Großvater war als Soldat im Zweiten Weltkrieg und hat in Nordafrika gekämpft, bis er durch Granatsplittern am Kopf verletzt wurde. So viel weiß ich. Ob er überzeugter Nationalsozialist oder eher ein Mitläufer war? Keine Ahnung. Ich kann ihn nicht mehr fragen, er ist vor 17 Jahren gestorben. Meine Oma lebt noch, sie erzählt manchmal vom Krieg und ihrem Einsatz an der Flak. Aber über den Holocaust und ihre damalige politische Einstellung haben wir nie gesprochen, obwohl wir ein sehr gutes Verhältnis haben – oder gerade deswegen. Ich kenne meine Oma nur als gutherzige, tolerante Person. Obwohl ich nicht glaube, dass es so käme, habe ich Angst, dass dieses Bild durch meine Fragen kaputt gehen könnte. Oder dass ich sie damit verletzen könnte.