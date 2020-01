Wieso wir mit unseren Großeltern über den Holocaust sprechen sollten

Was raten Sie den Enkeln der Opfer?

Auch hier war und ist es in den Familien oft so, dass diese Dinge nicht besprochen wurden. Sie wurden oft beschwiegen – auch um an diese Traumata nicht mehr denken zu müssen und sie nicht an die Kinder und Enkel weiterzugeben. Aus der psychologischen Forschung weiß man: Das Gegenteil ist der Fall. Die Traumata, die eine Person hat, wenn sie ein Vernichtungslager überlebt hat, werden in Familien an die zweite und dritte Generation weitergegeben. Die Traumata bleiben präsent, auch unausgesprochen.