Joshua Wong darf nicht bei Wahl kandidieren

In einer Presseerklärung begründetet die Hongkonger Regierung den Ausschluss des jungen Aktivisten vor allem damit, dass Wong die politische Unabhängigkeit Hongkongs von China anstrebe. Das sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, der Kandidat würde also die Anforderungen für die Nominierung nicht erfüllen. In der Erklärung wird zwar Wongs Name nicht spezifisch genannt, allerdings handelt es sich um eine Antwort auf Medienanfragen zu dem Thema.