Diese Gegensätze sind auch in der Stadt zu spüren. Auf der einen Seite, ein aufgeräumtes Europaviertel mit gläsernen Fassaden und internationalem Flair, auf der anderen Seite bröckelnde Gebäude und Kriminalitätsprobleme in Stadteilen wie Molenbeek. All das nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Eine Stadt. Zwei Welten. Damit steht Brüssel in gewisser Weise auch für den aktuellen Zustand der Europäischen Union. Auf der einen Seite, wirtschaftliche Stärke, attraktive Austauschprogramme und eine international orientierte Gesellschaftselite. Auf der anderen Seite ökonomische Unsicherheit, fehlende Zugänge und erstarkende populistische Bewegungen. 190 von 510 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürgern, rund 40 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU, haben noch nie ihr Heimatland verlassen, besonders jene aus Südost- und Südeuropa. Dagegen stehen 34 Prozent der EU-Bevölkerung, fast ausschließlich aus westlichen und nordischen Staaten, die regelmäßig in Europa reisen oder an EU-Programmen teilnehmen. Ein Europa der Gegensätze. Die EU, ein Elitenprojekt?