Am Dienstag um fünf Uhr morgens ging es zum Flughafen in Helsinki. Es lag noch ein wenig Schnee. Acht Stunden und gut 2000 Kilometer weiter waren wir in Dublin angekommen, der Hauptstadt der Republik Irland. Es ist frühlingshaft warm – ein großer Kontrast zu Finnland. Dublin zeigt sich uns zuerst als Partystadt für Junggesellenabschiede. Es ist viel los auf den Straßen und in den unzähligen Pubs. Dublin als Stadt boomt. Neben feiersüchtigen Studierenden zieht die Metropole auch Start-ups, Finanzexpertinnen und große Unternehmen an. Das hat auch etwas mit dem Brexit zu tun. Wer aus London mit seiner Firma weggeht, kommt nicht selten hier in Irland an. Generell ist der Brexit hier das dominierende Thema. Denn der umstrittenste Punkt des ganzen Ausstiegsprozesses des Vereinigten Königreiches aus der EU ist die Zukunft der inner-irischen Grenze, der sogenannte „Backstop“. Die Republik Irland ist Teil der EU und wird das auch bleiben. Tatsächlich gibt es in keinem EU Land höhere Zustimmungswerte zur Union als hier, 84 Prozent sehen die EU positiv. Nordirland aber ist Teil des Vereinigten Königreiches und damit drauf und dran, die EU zu verlassen. Zurzeit ist die Grenze zwischen Irland und Nordirland offen, sobald nun aber der eine Teil die EU verlässt, der andere aber dabeibleibt, braucht es eine wie auch immer geartete Grenze. Genau das will aber niemand hier. Das hat mit der irischen Geschichte zu tun.