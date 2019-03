Doch auch wenn die hoheitliche Grenze unsichtbar ist, die kulturellen, politischen und sozialen Unterschiede sind es nicht. Bisher wussten wir tatsächlich nicht so viel über Polen. Ein kurzer Stop in Warschau 2014 auf der letzten Interrailreise. Vincent war ansonsten noch einmal in Krakau – mit der Schule, um das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz zu besuchen. Das ist es, was wir mit Polen verbinden: Der Zweite Weltkrieg und deutsche Grausamkeit. Als wir am nächsten Tag in Warschau eine Stadtführung machen, wird uns genau das vor Augen geführt. Die Altstadt ist wunderschön – allerdings ist sie vollkommen rekonstruiert worden. 1945, im Kontext des Warschauer Aufstandes, hatten Wehrmacht und SS die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Heute hier als Deutsche zu stehen und die Rekonstruktion, die übrigens Unesco Weltkulturerbe ist, zu bestaunen, löst zweierlei Emotionen aus: Ein Schuldgefühl für die deutschen Übergriffe und unzähligen Zerstörungen. Aber auch Dankbarkeit für die europäische Einigung. Denn heute können wir mit einem polnischen Stadtführer (der auch teilweise in Deutschland aufgewachsen ist) über diese Geschichte sprechen als etwas, das weit hinter uns liegt. Europa als Friedensprojekt – gerade für junge Leute, die nach dem Kalten Krieg aufgewachsen sind, ist das manchmal sehr abstrakt. Hier in der Warschauer Innenstadt spüren wir plötzlich, warum gerade die Friedenssicherung so wichtig und so eine Errungenschaft ist.