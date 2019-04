Insgesamt muss sich Portugal also dem Problem stellen, das auch andere europäische Länder der geographischen Peripherie betrifft (das Baltikum, der Balkan, Süditalien, Griechenland): Wie bleibt man als Wohnort attraktiv in Zeiten, in denen alles in die Mitte strebt, in die Industriezentren und großen Metropolen Zentraleuropas? Die ultimative Lösung gibt es auch in Portugal noch nicht. Aber uns scheint es, als hätte das Land die richtigen Ansätze: Innovationsfreude, partizipative Demokratie und eine dynamische junge Generation.