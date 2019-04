„Ich kenne kein feministischeres Land als Spanien“

Als wir in Spanien ankommen, sind wir begeistert vom gut ausgebauten Hochgeschwindigkeitsnetz der spanischen Bahn Renfe. Die rund 600 km zwischen Barcelona und Madrid legen wir in nur 2,5 Stunden zurück. Am Fenster ziehen bergige Landschaften, Orangenbäume und kleine, malerisch wirkende Dörfer vorbei. Das ganze flüsterleise und pünktlich in modernen Zügen – nur das Wlan an Bord will nicht so recht. Für eine vergleichbare Entfernung braucht man mit dem deutschen ICE mehr als doppelt so lange. Doch im Land läuft bei weitem nicht alles so reibungslos wie der Bahnverkehr.