Die letzten elf Tage haben wir an verschiedensten Orten im Vereinigten Königreich verbracht. Auf dem Land, in Städten, in Zügen und auf einem Schiff. Wir waren in Nordirland, Schottland und England. Eines ist klar: Der Brexit ist das dominierende, das einzige Thema. In den letzten eineinhalb Wochen haben wir ein Land erlebt, das am Rande eines kollektiven Nervenzusammenbruches steht. Die Frustration, die manchmal in Verzweiflung umschlägt, ist überall präsent: in Cafés, in den Vorortbahnen, vor dem Parlament, auf der Straße. Während in Deutschland und den anderen verbleibenden 27 EU-Ländern mehr und mehr Unmut, Ungeduld, teilweise offene Häme zu spüren sind, leiden die Britinnen und Briten mal laut, viel häufiger aber still vor sich hin. Existenzfragen werden gestellt: Wie steht es um meinen Job? Kann ich noch im Ausland mit Erasmus studieren? Wird die Ungleichheit weiter wachsen? Und was für eine Zukunft erwartet meine Kinder?