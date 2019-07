„Wir werden den ‚Identitären‘ nicht die Straßen überlassen“

Erst vergangene Woche wurde die sogenannte „Identitäre Bewegung“ (IB) vom Verfassungsschutz offiziell als klar rechtsextremistisch eingestuft. Am Samstag nun wollen bis zu 500 Anhänger der „IB“ in Halle an der Saale aufmarschieren. Die Wahl der 240 000-Einwohner*innen-Stadt in Sachsen-Anhalt ist kein Zufall: Seit 2017 besitzen die Rechtsextremisten mit den hippen Klamotten mitten in Halle ein Haus. Dort wohnen und arbeiten Mitglieder der „Bewegung“. Sie bezeichnen ihr Projekt als „patriotisches Kultur- und Veranstaltungszentrum“, es gibt Stammtischabende und Vorträge über den Kulturkampf von rechts.