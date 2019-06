Immer mehr Stars boykottieren Film- und TV-Produktionen in Georgia

Vergangene Woche wurde auch dort ein Anti-Abtreibungsgesetz beschlossen. Als direkte Reaktion darauf kündigte der Streaming-Dienst Netflix an, dass er seine „gesamte Investition“ in Georgia überdenken werde, sollte das Gesetz 2020 tatsächlich in Kraft treten. Auch andere Riesen der Branche, wie Walt-Disney Co., NBCUniversal, WarnerMedia, Sony Pictures, CBS und Showtime, schlossen sich am Wochenende mit ähnlichen Statements an. Viele bezogen sich nicht nur auf Georgia, sondern alle Staaten, die solche solche Gesetze verabschiedet haben. Netflix kündigte sogar eine Klage gegen die sogenannten „heartbeat bills“ an.