Zugegeben: Diese „Mehrheit“ wirkte in ihrer Zahl vergleichsweise eher kümmerlich, wenn man nur betrachtet, wer sich am Montag auf die Straßen von Chemnitz wagte. Das Lager der Gegendemonstranten bestand zwar aus rund 1000 Menschen, doch auf der anderen Seite, wenige Meter weiter, sammelte sich die Wut von rund fünfmal so vielen Rechtsextremen. Die rechte „Bürgerbewegung Pro Chemnitz“ hatte bundesweit zur Teilnahme an ihrer Kundgebung aufgerufen.