Was lernt man, wenn man regelmäßig zwischen Ost und West pendelt?

Am Münchner Hauptbahhof steigt als erste Ricarda, 22, ins Auto. Sie stammt aus Hessen, wohnt zurzeit in München und überlegt, ab nächstem Jahr in Leipzig zu studieren. Kurz darauf kommt Ofer dazu. Er ist 31, zog vor sechs Jahren aus seinem Heimatland Israel nach München und möchte am Wochenende seinen besten Freund in Leipzig besuchen.