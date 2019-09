Die EU in verständlich

Die vier Student*innen von „eu.for.you“ sehen das anders. Wer keine Zeitung liest, soll trotzdem wissen, weshalb die EU im Alltag wichtig ist. Manchmal recherchieren sie stundenlang auf EU-Portalen, wühlen sich durch Zeitungsartikel und Pressemitteilungen, bis sie Themen wirklich verstanden haben. Die Informationen wären zwar alle da, aber die wenigsten würden sich so eine Recherche freiwillig antun. Deshalb wollen sie die Themen nah an die Menschen bringen, bis die „keinen Schritt mehr aus ihrem Alltag machen müssen, um an Informationen zu gelangen. Es soll bis an die Haustüre geliefert werden: also auf Instagram“, wie Constantin das Konzept des Kanals beschreibt. Aufklärungsarbeit also, die direkt erreicht und mit ein paar Swipes konsumierbar ist.