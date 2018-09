Bei der Wahl in den USA lagen die Umfragen aber daneben.

Bei der Trump-Wahl ist interessant, dass man lange Zeit in deutschen Medien nur die sogenannte Popular-Vote-Umfrage gezeigt hat, in der Hillary Clinton immer einen Vorsprung hatte. Das Problem an dieser Umfrage ist, dass es sich dabei um eine Hochrechnung auf das gesamte Land handelt. Tatsächlich haben ja auch mehr Menschen Clinton gewählt, aber durch das Mehrheitswahlsystem in den USA ist das ganze völlig hinfällig. Ich glaube, deswegen waren in Deutschland auch so viele geschockt über den Wahlausgang.