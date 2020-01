„Boomer prokrastinieren, aber fordern von Millennials, mehr anzupacken“

Inwiefern lässt sich denn mit deinen Daten ein besonders starker Generationenkonflikt belegen zwischen Millennials und Babyboomern?

In der Wirtschaftskrise 2008 wurden die Interessen der Älteren stärker geschützt als die der Jüngeren. Die Folge: Junge Leute sind heute in der EU relativ gesehen eher armutsgefährdet als Alte. 2018 waren in Deutschland 19,6 Prozent der 16- bis 24-Jährigen von Armut bedroht. Bei den über 64-Jährigen nur 18,2 Prozent. In der Eurozone ist der Unterschied noch größer. Aus der Gruppe der Jüngeren sind 7,6 Prozentpunkte eher armutsgefährdet als aus der der Älteren.