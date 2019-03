Der zentrale Anlass eurer Reise ist aber ja anderer, oder?

Vincent: Ja, unser eigener Anlass ist natürlich das #FreeInterrail-Projekt. Wir wollen schauen: Wie kam und kommt das bei jungen Leuten in Europa an? Haben die noch Verbesserungsvorschläge? Wie können wir das noch zugänglicher für alle gestalten? Das ganze wird ermöglicht durch eine Förderung der Stiftungen Mercator und Schwarzkopf. Wir stehen mit diesem Projekt aber auch nach wie vor in Kontakt mit der Europäischen Kommission und dem Parlament. Unsere Reise soll also auch eine Materialsammlung sein, damit wir vor der EU-Kommission und der Öffentlichkeit neue Sichtweisen und Argumente sammeln können.

Und da wir ja eh schon unterwegs sind, haben wir beschlossen, unsere Gespräche vor Ort auch noch für weitere damit verbundene Fragen zu nutzen.