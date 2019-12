„Junge Leute begreifen, dass der Kapitalismus nicht mehr funktioniert“

Wir haben in Deutschland aber auch sehr schlechte Erfahrungen mit dem Sozialismus gemacht.

Das ist die klassische Reaktion, wenn man über Sozialismus spricht – er hat in der DDR und der UdSSR nicht funktioniert. Die Form von Kommunismus, die in diesen Staaten existiert hat, war eher ein staatlich gelenkter Kapitalismus, ähnlich wie in China heute. Der große Unterschied ist: Man kann keinen funktionierenden Sozialismus ohne Demokratie haben. Wir brauchen nicht nur Demokratie in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. In vielen Hinsichten wäre es das genaue Gegenteil von dem, was in der DDR und der UdSSR passiert ist.