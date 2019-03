Die Liste der Autoren und Autorinnen liest sich wie ein who is who des jungen Literatur- und Debattenbetriebs: Max Czollek, Margarete Stokowski, Sascha Marianna Salzmann, Reyhan Şahin und zehn weitere schreiben in „Eure Heimat ist unser Albtraum“ (Ullstein Verlag) über ihre Beziehung zu Deutschland, zur Mehrheitsgesellschaft und zum von Horst Seehofer forcierten Heimatbegriff. Der Bundesinnenminister hatte mit seinen Aussagen über Migration und den Islam Anfang 2018 für Irritation gesorgt und damit den Anstoß für das Buch geliefert. Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah, Herausgeberinnen des Buches, können mit einem derartigen Verständnis von Heimat nicht viel anfangen. Wir haben sie am Morgen nach einer ausverkauften Lesung in Berlin gesprochen.